Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ)

Днес се сбогуваме с Янка Рупкина – един от най-великите гласове в българската народна музика. “Славеят на Странджа”, световен феномен и носител на награда “Грами” – гласът, който десетилетия наред разнасяше магията на Странджа по света. В 11:00 часа започна поклонението в катедралния храм “Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас, където стотици я изпращат в последния ѝ земен път.

Отиде си певицата, вдъхновителят и човекът, който превърна българския фолклор в мост към света. Остават нейните десетки странджански песни, сред които “Калиманку Денку“, които прославиха България далеч извън границите ѝ.

Като част от незабравимото трио "Българка", тя покори световната публика и се превърна в един от най-разпознаваемите символи на българската народна музика.

Родена в странджанското село Богданово, тя носеше в себе си духа на този край и го предаваше чрез всяка песен – с дълбочина, болка и сила, които остават неподражаеми. Но гласът ѝ няма да замлъкне – той ще продължи да звучи във времето, като част от паметта на България.

Митра Михайлова, сестра на Янка Рупкина: “Обичам я много! Искрено съжалявам, че си отиде, но такъв е животът. Аз бях до нея до последния момент, снаха ѝ беше, сестричката ѝ малката. Почина в ръцете ни.” Илиян Янчев, кмет на Община Малко Търново: “Искаше да разказва неща, които да се запомнят и един ден като днес, когато я няма, да разказваме ние за нея. Беше най-свежият, най-светлият глас на Странджа. Да почива в мир!” Таня, племенница на Янка Рупкина: “Прославя България по цял свят! С това ще я запомним, а като роднина беше великолепна, обичлива, помагаше на близки и приятели!”

снимки: БНТ

