"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Тази вечер от 22:00 часа БНТ 1 ще излъчи филма на Росен Елезов "Пътят"

Почина народната певица Янка Рупкина, наричана славеят на Странджа. Целият ѝ творчески път е свързан с народната музика. През 1990 година заедно с "Мистерията на българските гласове" става носителка на "Грами". Приживе Янка Рупкина казваше, че песента, с която иска да бъде изпратена, е любимата ѝ – "Калиманку, Денку".

Родена на 15 август 1938 година в странджанското село Богданово. Целият си живот посвещава на народната песен. С трио "Българка" и "Мистерията на българските гласове" завоюва световна слава. А "Калиманку, Денку" остава ненадмината в нейно изпълнение.

В продължение на 30 години е солистка на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. В съкровищницата на БНР оставя записи на стотици оригинални песни от Странджанския край, запечатва красотата на българската песен във филми в БНТ и грамофонни плочи и дискове.

Записва със световни музиканти като Кейт Буш, Джордж Харисън, Крис Дебърг. Намира интересен подход към за съвременна интерпретация на фолклорното песенно наследство, сред които песни с трио "Спешен случай" и с Теодосий Спасов. И винаги излиза усмихната на сцената и предава тази енергия на публиката.

Янка Рупкина, народна певица: "По цял ден съм слънчева, усмихната, макар и в тревоги. Аз никога не предавам моята болка на други хора. Искам така да ги зареждам с добра енергия и те да се чувстват добре."

За изключителното си вокално майсторство и мисията да пренася българската песен по света Янка Рупкина е удостоена с престижни награди, включително и "Грами". Но най-голямата е признанието на публиката.

Поклон пред паметта ѝ!

Поклонението ще се състои на 11 април, събота, от 11.00 ч. в Бургас.

В нейна памет тази вечер от 22:00 часа БНТ 1 ще излъчи филма на Росен Елезов "Пътят".

