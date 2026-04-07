Творчеството на Янка Рупкина остава в културната памет на България, пишат от Министерството на културата

Творчеството на Янка Рупкина остава трайно вписано в културната памет на България и продължава да бъде източник на вдъхновение и ориентир за вярност към традицията, казват от Министерството на културата в съоблезнователен адрес по повод кончината на народната певица, публикуван в сайта на ведомството.

Министерството изразя съболезнования към семейството и близките на Янка Рупкина.

Певицата има съществен принос за утвърждаването и популяризирането на българския фолклор, се отбелязва в съобщението.

"С дългогодишната си дейност като солист на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, както и с участието си във вокално трио "Българка", тя има съществен принос за утвърждаването и популяризирането на българския фолклор в национален и международен контекст. Нейните изпълнения се отличават с дълбока емоционалност, стилова чистота и уважение към традицията", припомнят от ведомството.

Допълват, че в своя репертоар Рупкина съхранява и представя стотици песни от Странджанския край, като допринася за запазването на тяхната автентичност и за предаването им към следващите поколения.