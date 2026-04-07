Георги Величков: Има интерес от чуждестранни инвеститори към Локомотив Пловдив

Новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Георги Величков призна за интерес към клуба от чуждестранни инвеститори. Той даде пресконференция на стадион „Локомотив“, като това бе първо негово изявление пред медиите, след като пое поста от Тома Цилев в средата на месец март.

Величков обясни още, че дори в днешния ден представители на инвеститорите са били на оглед на стадиона и на базата на клуба в квартал "Тракия", като по думите му "има разговори, които са сериозни".

Новият изпълнителен директор уточни, че той е бил предложен за тази позиция от част от ръководството на клуба, както и от хора, силно ангажирани във фенската маса.

"Г-н Крушарски е търсил човек за тази позиция. Проведохме разговор по телефона, който беше кратък. Казах му при какви условия бих поел поста – те не са финансови. Искам повече млади момчета да играят в клуба", обясни Величков и допълни, че вече се е запознал с финансовото състояние на клуба.

Според него задълженията не са големи и ситуацията "изобщо не е стряскаща".

"Това бе първото, което направих – списъци с разходи и приходи по пера, евентуални задължения. Ситуацията със задълженията изобщо не е стряскаща. Имаме малко по-големи задължения към НАП, но те са договорени", каза още той.

Величков бе категоричен, че клубът има желание до месец септември стадион "Локомотив" да бъде завършен.

"Проблемите със стадиона са минимални. Има леки недоразумения. Локомотив Пловдив е отдал възможността на феновете да изискват от строителя как да изглежда стадиона. Това за мен е логично. Ситуации няма. Нашата визия и амбиция е в периода до септември месец да има завършен стадион. Другото важно е на стадиона да има скайбоксове и стадионът да покрива максимално висока категория", допълни ръководителят.

Новият изпълнителен директор на Локомотив обяви, че в клуба ще бъде върнат Илко Дойчев като администратор на детско-юношеската школа и ще бъде назначен нов човек в отдел "Маркетинг", който ще бъде ангажиран с търсенето на нови спонсори и партньори. Величков обясни, че за този сезон няма поставена конкретна цел от собственика Христо Крушарски.

„Ще се опитаме да направим много по-прозрачна дейността на клуба. Кратките цели са преди всичко да спечелим всичко, което можем до края на първенството. Средносрочните планове са да изградим силна структура, да направим така, че клубът да има ясни и категорични позиции. Възможно повече наши момчета да влязат в първия отбор. Като дългосрочна цел бих отбелязал в Локомотив да играят максимален брой български футболисти и повечето от тях да са момчета от нашата школа“, категоричен бе изпълнителният директор.

Величков подчерта, че ангажирани със селекцията на представителния тим ще бъдат той и старши треньорът Душан Косич.

"Към днешна дата нямаме спортен директор – в аспекта селекция двама души са пряко ангажирани – аз и Душан Косич. Смятам, че ще справим добре. Мисля, че познавам добре този тип дейности и мисля, че ще справим на ниво", добави Величков.

Георги Величков допълни, че клубът ще помогне на Фондация "100 години Локомотив" за реализиране на всички проекти, свързани с вековния юбилей на "черно-белите". Освен това, от полуфинала за Купата на България срещу Арда Кърджали всички деца до 16 години ще могат да посещават домакинските мачове на Локомотив напълно безплатно.

