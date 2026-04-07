Георги Величков: Има интерес от чуждестранни инвеститори към Локомотив Пловдив

Български футбол
Изпълнителният директор на пловдивчани говори за отношенията си с Христо Крушарски, задълженията на клуба, стадион "Локомотив" и още важни за "смърфовете" теми.

Новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Георги Величков призна за интерес към клуба от чуждестранни инвеститори. Той даде пресконференция на стадион „Локомотив“, като това бе първо негово изявление пред медиите, след като пое поста от Тома Цилев в средата на месец март.

Величков обясни още, че дори в днешния ден представители на инвеститорите са били на оглед на стадиона и на базата на клуба в квартал "Тракия", като по думите му "има разговори, които са сериозни".

Новият изпълнителен директор уточни, че той е бил предложен за тази позиция от част от ръководството на клуба, както и от хора, силно ангажирани във фенската маса.

"Г-н Крушарски е търсил човек за тази позиция. Проведохме разговор по телефона, който беше кратък. Казах му при какви условия бих поел поста – те не са финансови. Искам повече млади момчета да играят в клуба", обясни Величков и допълни, че вече се е запознал с финансовото състояние на клуба.

Според него задълженията не са големи и ситуацията "изобщо не е стряскаща".

"Това бе първото, което направих – списъци с разходи и приходи по пера, евентуални задължения. Ситуацията със задълженията изобщо не е стряскаща. Имаме малко по-големи задължения към НАП, но те са договорени", каза още той.

Величков бе категоричен, че клубът има желание до месец септември стадион "Локомотив" да бъде завършен.

"Проблемите със стадиона са минимални. Има леки недоразумения. Локомотив Пловдив е отдал възможността на феновете да изискват от строителя как да изглежда стадиона. Това за мен е логично. Ситуации няма. Нашата визия и амбиция е в периода до септември месец да има завършен стадион. Другото важно е на стадиона да има скайбоксове и стадионът да покрива максимално висока категория", допълни ръководителят.

Новият изпълнителен директор на Локомотив обяви, че в клуба ще бъде върнат Илко Дойчев като администратор на детско-юношеската школа и ще бъде назначен нов човек в отдел "Маркетинг", който ще бъде ангажиран с търсенето на нови спонсори и партньори. Величков обясни, че за този сезон няма поставена конкретна цел от собственика Христо Крушарски.

„Ще се опитаме да направим много по-прозрачна дейността на клуба. Кратките цели са преди всичко да спечелим всичко, което можем до края на първенството. Средносрочните планове са да изградим силна структура, да направим така, че клубът да има ясни и категорични позиции. Възможно повече наши момчета да влязат в първия отбор. Като дългосрочна цел бих отбелязал в Локомотив да играят максимален брой български футболисти и повечето от тях да са момчета от нашата школа“, категоричен бе изпълнителният директор.

Величков подчерта, че ангажирани със селекцията на представителния тим ще бъдат той и старши треньорът Душан Косич.

"Към днешна дата нямаме спортен директор – в аспекта селекция двама души са пряко ангажирани – аз и Душан Косич. Смятам, че ще справим добре. Мисля, че познавам добре този тип дейности и мисля, че ще справим на ниво", добави Величков.

Георги Величков допълни, че клубът ще помогне на Фондация "100 години Локомотив" за реализиране на всички проекти, свързани с вековния юбилей на "черно-белите". Освен това, от полуфинала за Купата на България срещу Арда Кърджали всички деца до 16 години ще могат да посещават домакинските мачове на Локомотив напълно безплатно.

Вижте пресконференцията във видеото.

Свързани статии:

Георги Величков е новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив
Георги Величков е новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив
Величков е юноша на клуба.
Чете се за: 02:45 мин.
ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
3
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
4
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
5
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран...
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Още от: Видео

Спортни новини 07.04.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.04.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3 Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт
Чете се за: 00:35 мин.
Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 07.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.04.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за DARA и от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
