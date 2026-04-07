БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дъжд и сняг за Великден
Чете се за: 02:27 мин.
"Оцелях, това са години, подарени от...
Чете се за: 05:50 мин.
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати

Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването се проведе в сградата на Народното събрание.

При тези избори има няколко нови елемента. Един от тях е, че членовете на секционните избирателни комисии вече ще могат да използват мобилно приложение, чрез което по-лесно да проверяват дали сметките им са верни и да подават коректни протоколи, така че гласовете да се отчитат правилно.

Друга новост, обявена от Централната избирателна комисия, е, че за първи път видеонаблюдението ще може да се следи в реално време дали функционира. На всеки 10 минути ще се проверява дали членовете на СИК след края на изборния ден са включили устройствата и дали действително се предава процесът по преброяване на гласовете.

Ивайло Филипов, директор на „Информационно обслужване“: „За подобряване качеството на протоколите създадохме мобилно приложение, което представлява и самият протокол. Избира се съответния МИР. В приложението има протоколи – хартиени или машинни, които се попълват с реални кандидатски листи и реалните номера на партиите. Мобилното приложение е изтеглено около 2000 пъти.“

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: „Нашият апел е в изборния ден вечерта, когато се установяват резултатите, да се извършва проверка и корекция на протоколите, ако има нужда от това.“

За първи път ЦИК ще направи възможно всеки да проследи начина, по който се обработват резултатите от районните избирателни комисии.

#Росица Матева #цик #гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Хасково - МИР 29

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ