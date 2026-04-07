„Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати

Публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването се проведе в сградата на Народното събрание.

При тези избори има няколко нови елемента. Един от тях е, че членовете на секционните избирателни комисии вече ще могат да използват мобилно приложение, чрез което по-лесно да проверяват дали сметките им са верни и да подават коректни протоколи, така че гласовете да се отчитат правилно.

Друга новост, обявена от Централната избирателна комисия, е, че за първи път видеонаблюдението ще може да се следи в реално време дали функционира. На всеки 10 минути ще се проверява дали членовете на СИК след края на изборния ден са включили устройствата и дали действително се предава процесът по преброяване на гласовете.

Ивайло Филипов, директор на „Информационно обслужване“: „За подобряване качеството на протоколите създадохме мобилно приложение, което представлява и самият протокол. Избира се съответния МИР. В приложението има протоколи – хартиени или машинни, които се попълват с реални кандидатски листи и реалните номера на партиите. Мобилното приложение е изтеглено около 2000 пъти.“

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: „Нашият апел е в изборния ден вечерта, когато се установяват резултатите, да се извършва проверка и корекция на протоколите, ако има нужда от това.“

За първи път ЦИК ще направи възможно всеки да проследи начина, по който се обработват резултатите от районните избирателни комисии.