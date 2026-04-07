Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“

Текат последните часове от поредния ултиматум на Доналд Тръмп към Иран с искането Ормузкият пролив да бъде отворен. Посланията на американския държавен глава са противоречиви – той се закани, че може да унищожи страната за часове, ако няма сделка, приемлива за него, но същевременно твърди, че преговорите с Техеран продължават.

Официално Иран отхвърли исканията на Вашингтон и представи свой списък с условия за мир. За последните три седмици това е четвъртият краен срок, който САЩ поставят на Иран, и той изтича утре в 3 часа след полунощ. Никога досега Доналд Тръмп не е бил толкова категоричен.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Имаме план, според който, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, до полунощ американско време във вторник вечер всеки мост в Иран ще бъде напълно унищожен, а всяка електроцентрала ще бъде изведена от строя. Ще горят, ще експлодират и никога повече няма да бъдат използвани. Имам предвид пълно разрушение до полунощ. Това може да стане за период от четири часа, ако решим. Но ние не искаме това да се случи.“ Тръмп призова Иран към споразумение

Според Тръмп преговори има и иранската страна искрено търси сделка, но анализатори коментират, че думите му може да са „пожелателно мислене“.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Трябва да имаме сделка, която е приемлива за мен. Част от нея ще включва свободното движение на петрола и и всичко останало.“

В писмено послание върховният лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, заяви, че „убийствата и престъпленията“ няма да спрат иранските въоръжени сили. Това се отнася за ликвидирането на началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия Маджид Хадеми от израелските сили.

Иран отказа предложеното 45-дневно примирие, което включва отваряне на Ормузкия проток, и предложи 10 точки за траен мир. Тръмп нарече предложението „значима, но не достатъчно добра стъпка“.

Исмаил Багаи - говорител на външното министерство на Иран: „Причината да не искаме примирие е предишният ни опит. Примирие означава кратка почивка, която позволява на другата страна да подсили възможностите си и да извърши повече престъпления след това. Нашето искане е да се сложи край на тази война и да има гаранции, че цикълът „примирие-война“ няма да се повтори.“

Израел предупреди иранците да не пътуват с влак и потвърди атака срещу трети нефтохимически комплекс. Според организация за защита на човешките права, базирана в САЩ, от началото на американо-израелските удари в Иран са убити над 3 500 души.