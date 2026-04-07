Тръмп: За 4 часа ще унищожим всеки мост и всяка електроцентрала в Иран

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи всеки мост и всяка електроцентрала в Иран за броени часове, ако Техеран не сключи приемлива за него сделка до 20.00 ч. довечера, което е в 3.00 часа утре сутринта българско време.

Това е последният краен срок даден от Тръмп на Иран. Американският президент подчерта, че той е финалният. Според Тръмп предложението на посредниците от Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия за спиране на огъня в Ислямската република е "значителна стъпка", но не е достатъчно добро. Иран също отказа временно примирие, което включва отваряне на Ормузкия проток, и настоя за постигане на траен мир. Великобритания ще бъде домакин днес на видеоконферентна среща на над 40 държави за обсъждане на създаването на международна коалиция за отваряне на протока, без участието на Съединените щати. България също потвърди участие.