Тръмп: За 4 часа ще унищожим всеки мост и всяка електроцентрала в Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:52 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи всеки мост и всяка електроцентрала в Иран за броени часове, ако Техеран не сключи приемлива за него сделка до 20.00 ч. довечера, което е в 3.00 часа утре сутринта българско време.

Това е последният краен срок даден от Тръмп на Иран. Американският президент подчерта, че той е финалният. Според Тръмп предложението на посредниците от Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия за спиране на огъня в Ислямската република е "значителна стъпка", но не е достатъчно добро. Иран също отказа временно примирие, което включва отваряне на Ормузкия проток, и настоя за постигане на траен мир. Великобритания ще бъде домакин днес на видеоконферентна среща на над 40 държави за обсъждане на създаването на международна коалиция за отваряне на протока, без участието на Съединените щати. България също потвърди участие.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Имаме план, според който, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, до полунощ американско време във вторник вечер всеки мост в Иран ще бъде напълно унищожен, а всяка електроцентрала в Иран ще бъде изведена от строя. Ще горят, ще експлодират и никога повече няма да бъдат използвани. Имам предвид, пълно разрушение до полунощ. И това ще стане за период от 4 часа, ако решим. Но ние не искаме това да се случи."

