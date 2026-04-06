Доналд Тръмп: Иран може да бъде сразен за една нощ

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в...
Чете се за: 05:05 мин.
На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II"...
Чете се за: 05:07 мин.
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Чете се за: 02:10 мин.
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че в преговорите с Иран има активен и волеви участник. Тръмп увери, че разговорите се водят с вицепрезидента Джей Ди Ванс и специалния пратеник Стив Уиткоф. Републиканецът даде нов улитматум на Техеран. Всички електроцентрали и мостове в Иран ще са извън строя до полунощ във вторник, ако няма сделка, заплаши президентът. Ислямската република е отказала примирие и настоява за траен край на войната.

Доналд Тръмп, придружен от висши съветници по националната сигурност, описа подробно операцията по спасяването на американски пилот в Иран.В нея са участвали стотици американски военни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Късно в четвъртък през нощта, американски изтребител ЕФ15 беше свален дълбоко навътре във вражеската територия на Иран докато участваше в операция Епична ярост. Ние се справяме невероятно добре в нея. Целият Иран може да бъде сразен за една нощ и тази нощ може да бъде вторник вечерта.“

Директорът на ЦРУ е с ключова роля за операцията.

Джон Ратклиф, директор на ЦРУ: „Бяхме в надпревара с времето и трябваше да заблудим и нашите противници. Иранците отчаяно търсеха нашия военнослужещ. В събота сутрин получихме уверение, че той е жив и е в планината. Можем да заключим, че иранците бяха напълно унижени.“

Тръмп заяви още , че иска да завърши започнатото в Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имаме много алтернативи. Можем да си тръгнем веднага и ще им отнеме 15 години, за да се възстановят. Но искам да довърша. Те са лунатици. А не можеш да сложиш ядрени оръжия в ръцете на лунатик.“

По-рано амирканският президент даде нов ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток до 3 часа сутринта в сряда българско време. В противен случай Съединените щати ще атакуват електроцентрали и мостове. Техеран отправи предупреждение.

Ебрахим Золфагари, говорител на военното командване на Иран: „Всяка агресия срещу граждански цели ще бъде посрещната със силен отговор срещу интересите на врага във всяка част на региона.“

Иран е предал на посредника Пакистан отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната. Според агенция ИРНА, отговорът на Иран се състои от десет клаузи. Те включват прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване на щетите. Примирие за 45 дни е една от идеите, които се обсъждат, коментира представител на Белия дом.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
4
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
5
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
6
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
5
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: САЩ и Канада

Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
План за примирие и край на войната в Близкия изток е предоставен на САЩ и Иран План за примирие и край на войната в Близкия изток е предоставен на САЩ и Иран
Чете се за: 01:00 мин.
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната
Чете се за: 03:00 мин.
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5266
Чете се за: 02:02 мин.
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6303
Чете се за: 03:35 мин.
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток
5193
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II" навлиза в сюблимния си момент На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II" навлиза в сюблимния си момент
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тежка катастрофа край добричкото село Хитово, има загинал Тежка катастрофа край добричкото село Хитово, има загинал
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Над 9 часа продължиха две трансплантации, дали шанс за живот на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
