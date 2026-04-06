Доналд Тръмп: Иран може да бъде сразен за една нощ

Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че в преговорите с Иран има активен и волеви участник. Тръмп увери, че разговорите се водят с вицепрезидента Джей Ди Ванс и специалния пратеник Стив Уиткоф. Републиканецът даде нов улитматум на Техеран. Всички електроцентрали и мостове в Иран ще са извън строя до полунощ във вторник, ако няма сделка, заплаши президентът. Ислямската република е отказала примирие и настоява за траен край на войната.

Доналд Тръмп, придружен от висши съветници по националната сигурност, описа подробно операцията по спасяването на американски пилот в Иран.В нея са участвали стотици американски военни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Късно в четвъртък през нощта, американски изтребител ЕФ15 беше свален дълбоко навътре във вражеската територия на Иран докато участваше в операция Епична ярост. Ние се справяме невероятно добре в нея. Целият Иран може да бъде сразен за една нощ и тази нощ може да бъде вторник вечерта.“

Директорът на ЦРУ е с ключова роля за операцията.

Джон Ратклиф, директор на ЦРУ: „Бяхме в надпревара с времето и трябваше да заблудим и нашите противници. Иранците отчаяно търсеха нашия военнослужещ. В събота сутрин получихме уверение, че той е жив и е в планината. Можем да заключим, че иранците бяха напълно унижени.“

Тръмп заяви още , че иска да завърши започнатото в Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имаме много алтернативи. Можем да си тръгнем веднага и ще им отнеме 15 години, за да се възстановят. Но искам да довърша. Те са лунатици. А не можеш да сложиш ядрени оръжия в ръцете на лунатик.“

По-рано амирканският президент даде нов ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток до 3 часа сутринта в сряда българско време. В противен случай Съединените щати ще атакуват електроцентрали и мостове. Техеран отправи предупреждение.

Ебрахим Золфагари, говорител на военното командване на Иран: „Всяка агресия срещу граждански цели ще бъде посрещната със силен отговор срещу интересите на врага във всяка част на региона.“

Иран е предал на посредника Пакистан отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната. Според агенция ИРНА, отговорът на Иран се състои от десет клаузи. Те включват прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване на щетите. Примирие за 45 дни е една от идеите, които се обсъждат, коментира представител на Белия дом.