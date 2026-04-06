Софийската районна прокуратура настоява за спешни мерки срещу новите наркотици

От Софийската районна прокуратура настояват за спешно актуализиране на списъците с наркотични вещества и за въвеждане на модерна правна система.

Оттам предупреждават за опасна тенденция, свързана с бързото навлизане на нови синтетични наркотици на пазара, сред които GHB - наричан още наркотика на изнасилвачите, фентанил и други подобни дизайнерски опиоиди. Първото дело у нас, което се води за употреба на GHB е сексуалната афера "Хасърджиев". На групата около бившия шеф на Националната пациентска организация бяха повдигнати 17 обвинения.