Нова концепция за БНТ 4: Повече съдържание за българските общности зад граница

Християна Димитрова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
БНТ рaботи по нова концепция за БНТ 4, по която предстои четвъртият канал на националната телевизия да разшири програмата си с повече съдържание за българските общности зад граница. Целта е да се чуе гласът на хората извън пределите на страната ни, с които делим обща история. По време на партньорството БНТ 4 ще осигурява актуално съдържание на български език за сънародниците ни, ще показва историите на предците ни и ще разказва за съвременния живот на българите зад граница.


В ефира на БНТ 4 скоро ще намират място и историите, културата и ежедневието на бесарабските българи в Молдова. С исторически филми и предавания Българската национална телевизия ще се стреми да се докосне до историите отвъд граница. Съвместното сътрудничество започва с посолството на Молдова в България.

Н.Пр. Емил Жакота, посланик на Молдова в София: „Това е част от България, с над 200 години история. Те са си отишли от България в недобри времена, те искаха да се развиват и намериха място за своето развитие в Молдова. Те дори оставиха същите имената на селата, откъдето са си тръгнали - Кортен, Твърдица. Наближава и юбилея от Априлското въстание - хубаво е да се знае и в Молдова за това, да знаят местните българи за своите прадядовци какво са правили в България, как са се борили за това България да стане както е сега."

Българите зад граница ще могат да чуят и нашите истории - за миналото ни и настоящето ни - една връзка, която ефирът прави по-силна.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Това, което каза посланикът на Молдова напълно съвпада с концепцията, с която спечелих конкурса за генерален директор на БНТ по отношение на БНТ 4. Това и смятаме да направим - да обърнем посоката на този канал не само със съдържание от тук към българските общности зад граница, но да включим и техния живот в програмата на БНТ 4, което се надявам с общи усилия скоро да направим."

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Предстои разширяване на съдържанието и за други български общности по света, за да може БНТ да бъде по-близо до българите, където и да са те. Как БНТ може да осигури съдържание за българите в Молдова - това беше тема на разговора между генералния директор на медията и посланикa на Молдова.

