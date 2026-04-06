Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол

Намерено е приемно семейство, което да се грижи и за двете деца от Ямбол - след като преди дни момченцето беше открито да виси от осмия етаж на парапета на балкон и спасено от полицаи. Това съобщи служебният социален министър Хасан Адемов по време на представяне на информационната кампания „Приеми ме“, която насърчава приемната грижа.

Хасан Адемов, служебен социален министър: „Децата са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства. Изготвен е график за свиждане между двете деца. Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца едновременно. Това е изключително важно, за да може да се запазят емоционалните връзки между тях. Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите за повишаване на техния родителски капацитет.“