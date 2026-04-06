Вътрешният министър за отнетата книжка на Явор Божанков: Не се е подчинил на "Пътна полиция"

Служебният вътрешен министър Емил Дечев коментира, че с позицията си Емилия Русинова не е отрекла фактите, които той е посочил за съвместното ѝ пътуване с Петьо Еврото извън страната. И призова Русинова да се държи сериозно, тъй като всеки месец взима над 5000 евро заплата.

Дечев заяви още, че е отнета книжката на депутата Явор Божанков, защото в събота вечерта с автомобила си не е спрял за полицейска проверка и материалите са изпратени в Софийската градска прокуратура.