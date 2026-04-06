План за примирие и край на войната в Близкия изток е предоставен на САЩ и Иран

План за примирие и край на войната е предоставен на Съединените щати и Иран от регионални посредници.

Първоначалният отговор на Техеран беше - не на отварянето на Ормузкия проток, дори и да има примирие. Реакция от Вашингтон засега няма. Планът е на два етапа - първо 45-дневно примирие, а после и край на войната.

Американският президент Доналд Тръмп даде нов ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток. В противен случай Тръмп се закани да атакува електроцентрали и мостове. Новият срок на Тръмп изтича в 3.00 часа сутринта в сряда българско време. Американският президент определи точния час в социалната си мрежа.