Видинското село Дружба събра 11 000 евро за спасяването на храм, но средствата не стигат

Във видинското село Дружба, където се опитват да спасят местния храм от разруха, досега събраха 11 000 евро от дарителска кампания, но средствата не са достатъчни. Налага се първо да бъдат укрепени основите, а след това ще се кандидатства пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Като дарения събират дори стотинките, които са останали след въвеждането на еврото.

Храмът „Св. св. Петър и Павел“ в Дружба е построен през 20-те години на миналия век с труда на местните хора, а за да го спасят сега, отново са нужни усилия. От църковното настоятелство призоваха всяка останала стотинка вкъщи да е за ремонт на храма.

Нивелина Николова, член на църковното настоятелство: „Виждате, всяка стотинка наистина е важна. Пристигат дори и по куриер... Всичко се снима, качва се в страницата, която сме направили във Фейсбук, всичко да е прозрачно и хората да виждат, че това, което даряват, отива по предназначение и ще бъде изхарчено именно за ремонта на храма. Банките избягват да взимат монети от обикновения човек.“

Хората в село Дружба искат църквата, която е строена от предците им, да остане и за следващите поколения.

Лиляна Андреева: „Тази черква е строена от нашите деди и прадеди. На ръка всичко е правено. Не е имало механизация, не е имало техника. Правили са си скеле от дървета, та са направили догоре всичко. Тя е светиня и трябва да се поддържа, за да остане занапред."

Златинка Миткова: „Това направо не е човек да говори, а да реве на глас. Това е такова нещо неописуемо с приказки да се говори, като гледа човек какво е... Колко можем ние, поне ние, старите, ако можем нещо, а младите, кой накъде е тръгнал. Има хора, които решават да се върнат някой ден и ще се върнат.“

Кампанията за набиране на средства беше обявена през есента на миналата година, но събраните до сега 11 000 евро са крайно недостатъчни.

Отец Владимир: „Всеки един храм е една история. Изгубим ли храма, губим своята идентичност на българи, на хора, на християни, на православни християни, защото знаем, че благодарение на тези храмове се е запазила нашата българска идентичност...сега да не можем ние да го поддържаме, а какво остава да го съградим.“

Предстои да бъде изготвен проект за укрепването.

Ще се кандидатства пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за отпускане на средства за ремонт.

Нивелина Николова, член на църковното настоятелство: „Проектът не е направен все още, тъй като няма оценка от строителен инженер. Оказа се, че самата църква е поддала от основите и преди да се укрепи, не можем да предприемем никакви мерки за възстановяването на покривната конструкция, която както виждате, е доста компрометирана.“

Всяко едно дарение за храма старателно се описва.

Нивелина Николова, член на църковното настоятелство: „За всеки дарен лев се издава квитанция. Имаме и книга на дарителите, която се поддържа. В нея ще бъдат записани всички постъпления по банковата сметка, които са от хора, превели директно там пари. Всичко трябва да се знае. Един ден този тефтер ще бъде в храма, за да се види през какво сме минали, за да успеем да го запазим.“

За Цветница и Великден, макар и в сегашния си вид, църквата ще е отворена. Хората се организират за почистването на двора. Надяват се други големи християнски празници да посрещат във вече обновен храм.

Автор: Анжела Каменова, БНР - Радио Видин