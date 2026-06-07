Хиляди туристи изпълниха Казанлък за кулминацията на Празника на розата

Кулминацията на Празника на розата събра в Казанлък хиляди туристи от страната и чужбина.

Тържествата бяха уважени от президента Илиана Йотова. Те са посветени на маслодайната роза, прославила България по целия свят и са със 123-годишна традиция. В началото на миналия век, след Освобождението и въпреки трудностите, казанлъчани са сътворили празник в чест на българската маслодайна роза, на труда на розопроизводителите и розотърговците в региона.

Традиционно празникът започна с ритуалите розобер и розоварене. Розоберът в Казанлък е не просто туристическа атракция, а дълбоко вкоренена традиция, която отразява уважението към природата, труда и културното наследство на България. Той е символ на плодородието, красотата и благодарността към земята, която дарява местното население с поминък и гордост.

Празникът продължи с празнично шествие по улиците на града. То бе водено от Царица Роза 2026. В шествието участваха над 10 000 души, които пресъздават духа в долината с много веселие, песни и танци.