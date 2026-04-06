Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Чете се за: 02:10 мин.
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас.

Според източници на БНТ задържаният е внук на шейх Зайед бин Султан ал-Нахаян, емир на Абу Даби и първи държавен ръководител на ОАЕ до смъртта си през 2004 г.

Високопоставеният шейх от ОАЕ е задържан у нас в началото на април заради издадена на издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ –Дубай за извършено престъпление формулирано като злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 AED – дирхами (4 893 289.09 евро). Задържаният e обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 01.12.2025 г.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Според източници на БНТ последните години високопоставеният член на управляващата фамилия в ОАЕ е пребивавал в редица европейски държави. У нас е задържан именно след издаването на „Червена бюлетина“ от Интерпол.

Софийският градски съд го е оставил в ареста за срок до 40 дни, като решението може да се обжалва пред Апелативния.

