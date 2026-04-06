Николай Желязков: Изоставането в резултата породи нервност в нашата игра

Николай Желязков обърна внимание на нервността при първата загуба на Левски във втория кръг от плейофите в Националната волейболна лига. „Сините“ отстъпиха драматично пред ЦСКА с 2:3 гейма във втория мач от полуфиналите в зала „Христо Ботев“. Наставникът сподели, че действащите шампиони са започнали лошо.

„Започнахме лошо срещата. Бяхме в ролята на догонващи, винаги изоставахме в резултата, което породи една нервност в нашата игра. Със сигурност това не беше начинът и развоят, който искахме и желаехме, но ЦСКА игра освободено и добре. Нашият съперник спечели заслужено", заяви Желязов.

