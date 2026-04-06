ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната

Какво предвижда мирният план и възможен ли е подобен сценарий...

Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната
Съединените щати и Иран са получили план за край на войната. Документът предвижда два етапа – незабавно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия пролив и след 15-20 дни споразумение за мир. Информацията идва на фона на удължения американски ултиматум към Техеран и заканите на Иран за реципрочен отговор в случай на удари по енергийна и транспортна инфраструктура.

Отказ от ядрени оръжия, облекчаване на санкции, размразяване на блокирани активи – част от предложенията за край на войната. Документът е изработен с помощта на медиатори – Турция, Египет и Пакистан. Според Ройтерс, и двете страни са го получили. От Техеран потвърдиха, че го разглеждат. Високопоставен представител обаче каза, че решение няма да бъде взето под натиск, и че Ормузкия проток няма да бъде отворен в замяна на "временно прекратяване" на огъня. Според Техеран, Вашингтон не е готов за спиране на войната.

Президентът Доналд Тръмп с поредния ултиматум - или Иран отваря Ормузкия проток или ще бъде атакувана енергийна инфраструктура. Срокът този път е в сряда, в 03:00 ч. след полунощ, българско време. Обсъждането на временно примирие е последният опит да се предотврати драматична ескалация.

Али Ваез, политически анализатор: "Ние сме в точката на пречупване на тази война. Президентът Тръмп ще трябва да реши дали иска да продължи с бързи темпове да поразява военния капацитет на Иран, без непременно постигане на стратегически цели - сваляне на иранския режим или отваряне на Ормузкия проток. Или ще ескалира значително, за да принуди иранския режим да капитулира. Това ще има жестоки последствия."

САЩ и Иран имат диаметрални позиции и цели, за сближаването им ще са нужни много усилия.

Али Ваез, политически анализатор: "Става дума за много сложен процес, мисля, че той може да започне с нещо конкретно, свързано с Ормузкия проток да кажем. А след това дипломацията да надгради за преодоляването на някои различия. Но това ще изисква огромно търпение, дисциплина и гъвкавост - качества, които към момента, за съжаление, администрацията на Тръмп показва, че не са ѝ присъщи."

Размяната на удари продължава. Ирански медии потвърдиха смъртта на началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия – Маджид Хадеми.

