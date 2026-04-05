ЦСКА изравни полуфиналната серия с Левски след драматичен успех с тайбрек

"Червените" стигнаха до успеха след обрат.

ЦСКА волейбол
Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА победи драматично с 3:2 (25:23, 13:25, 26:28, 25:23, 15:13) гейма у дома Левски във втория полуфинален мач от мъжкото първенство по волейбол. Резултатът в серията е равен - 1:1 успеха, а "червените" направиха обрат, след като изоставаха с 1:2 гейма и взеха реванш за поражението си с 0:3 по-рано през седмицата.

В първия гейм домакините водеха с 11:7 и 18:13, след което "сините" успяха да намалят изоставането си, но все пак загубиха с две точки разлика.

Втората част премина при превъзходство в полза на Левски. Гостите контролираха събитията на полето, а резултатът премина през 10:5 и 20:10, за да се стигне до крайното 25:13.

Третият гейм вървеше равностойно, но воденият от треньора Николай Желязков състав навакса изоставане от 22:24, за да победи драматично с 28:26.

Четвъртата част беше за "червените", които изградиха аванс от 11:6 и 18:14. След това Левски направи две поредни точки, но възпитаниците на Александър Попов доведоха срещата до тайбрек след 25:23.

В него шампионите бързо направиха резултата 3:0 в своя полза, но ЦСКА веднага върна две точки от пасива си, а след това успя и да поведе при 6:5 и 9:7, но "сините" изравниха при 12:12. Домакините използваха по най-добрия начин успешните атаки на Николай Пенчев от зона 4 и се поздравиха с краен успех след 15:13.

Най-резултатен в полза на победителите стана Мохамед Рей Бейк със 17 точки, а съотборникът му Спас Байрев добави още 8.

Юлиан Вайзиг се отличи с 16 точки за Левски, а бившият национал Тодор Скримов приключи с 13.

"Червените" прекъснаха серия от 13 поредни поражения в първенството срещу големия си съперник.

Третата среща между двата отбора ще се проведе на 8 април в зала "Левски София". Четвъртият двубой е насрочен за 14 април, а в него домакин ще бъде ЦСКА.

