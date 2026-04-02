Левски спечели първия дуел от полуфиналите срещу ЦСКА

Отборът на Левски победи с 3:0 гейма ЦСКА в първия полуфинален дуел при мъжете във волейболното първенство на България. В отделните части „сините“ се наложиха с 25:19, 25:19, 25:20. Играе се до три победи в серията.

За Левски това беше 12-та поредна победа. За последно клубът изненадващо загуби от Пирин Разлог за Купата в началото на годината, но и тогава възпитаниците на Александър Попов не се възползваха да атакуват трофея.

Отборът на Левски заложи на силен сервис, където допусна много малко грешки, а също така защити и с много силен блок. Тимът на ЦСКА можеше да наклони срещата в своя полза във втория гейм, когато резултатът беше 18:18. Но точно тогава Тодор Скримов застана на линията за начален удар на „сините“ и поредица от негови изпълнения измъкнаха частта.

В третия гейм в аналогична ситуация имаше при 13:12, когато Стоил Палев сбърка при сервис. Но този път ветеранът Тодор Скримов, както и Гордан Люцканов и Николай Николаев имаха силни изяви и измъкнаха срещата.

Люцканов завърши като най-резултатен за Левски с 13 точки, Николаев остана с 12, а Скримов с 11. Спас Байрев отговори с 10 точки за ЦСКА, а с 8 приключи Стойко Ненчев.

Следващите две срещи са планирани за пети и осми април. В другия полуфинал сили ще премерят отборите на Локомотив Авиа (Пловдив) и Нефтохимик (Бургас).



