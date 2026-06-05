Българките пречупиха Доминиканската република и записаха първи успех в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол постигна първата си победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Във втория си мач от турнира, който се провежда в Бразилия, възпитаничките на Марчело Абонданца надиграха убедително Доминиканската република с 3:0 (25:19, 25:19, 25:13).

След поражението от Италия в откриващия двубой българките показаха коренно различно лице и заслужено стигнаха до успеха, като доминираха в големи периоди от срещата.

В първия гейм националките преодоляха ранен пасив от 3:6 и с поредица от силни разигравания обърнаха резултата, за да затворят частта при 25:19. Още по-убедително премина вторият гейм, в който България натрупа аванс от 13:3 и въпреки опита на доминиканките да се върнат в мача, отново спечели с 25:19.

Третата част се превърна в демонстрация на превъзходството на българския състав. След серия от седем поредни точки "лъвиците“ поведоха със 17:6 и без проблеми приключиха двубоя след убедителното 25:13.

Най-резултатна за България беше Микаела Стоянова с 21 точки. Александра Миланова добави 10 точки, а Мирослава Паскова се отчете с още 9 за ценния успех.

Следващото предизвикателство за българския тим е срещу домакина Бразилия на 6 юни, а първата седмица от Лигата на нациите ще завърши с двубой срещу Турция.