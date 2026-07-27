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Стрелба в Сиатъл: Двама души са загинали, а петима са ранени на уличен фестивал

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Двама души загинаха и петима бяха ранени при стрелба на голям фестивал на уличната храна в Сиатъл.

Стрелбата е станала около 18:00 часа снощи (местно време) близо до емблемата на града - кулата Космическата игла. Свидетели разказват, че са чули многобройни изстрели и е последвал хаос.

Сред петимата ранени има и 2-годишно дете. Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. Засега не се съобщават повече подробности. Фестивалът се провежда без прекъсване от 1982 година насам и привлича 350 хиляди посетители през трите дни на проявата.

#сиатъл #стрелба в САЩ

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