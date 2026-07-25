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Кейти Пери разкритикува Белия дом за използване на нейна песен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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По света
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Певицата е недоволна от факта, че парчето „Firework“ е използано в публикация, показваща военни удари

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Певицата Кейти Пери разкритикува администрацията на президента Доналд Тръмп заради използването на нейния хит от 2010 г. „Firework“ в публикация в социалните мрежи, показваща военни ракетни удари.

В публикация в социалните мрежи в събота тя заяви, че е „дълбоко потресена и ядосана“ от факта, че песента ѝ е използвана като фон за кадри с военни атаки, като добави, че не е давала съгласието си и по никакъв начин не подкрепя това използване.

Пери обясни, че песента символизира надежда, изцеление и вътрешна сила за хора, преминаващи през трудни моменти, и че използването ѝ за озвучаване на насилие противоречи изцяло на посланието ѝ. Видеото на Белия дом, публикувано по-рано тази седмица, съдържа кадри от военна атака срещу неуточнено място без допълнителен контекст.

Инцидентът не е първи по рода си - по-рано тази година Кеша разкритикува правителството за използването на нейната песен „Blow“ в клип с изтребители и военни удари, а през декември 2025 г. Сабрина Карпентър осъди използването на песента ѝ „Juno“ във видео на Белия дом, показващо арести, извършени от Имиграционната и митническата служба на САЩ (ICE).

Белият дом все още не е коментирал случая.

#клип с военни удари #използване на нейна песен #критика към Белия дом #Кейти Пери

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