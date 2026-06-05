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Българският национален отбор по волейбол за мъже пристигна в Росарио

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Спорт
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Националите проведоха тренировка и се готвят за приятелския мач с Аржентина.

Български национален отбор волейбол мъже
Снимка: Българска федерация по волейбол
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Националният отбор за мъже изкара много тежко и дълго пътуване, но благополучно пристигна в аржентинския град Росарио, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

В аржентинския град "трикольорите" ще изиграят единствения си приятелски мач срещу Аржентина, а се очаква всички 5000 места да бъдат запълнени, за да гледат световните вицешампиони. Двубоят в неделя от 03:00 часа българско време.

Два часа след кацането в Аржентина селекционерът Джанлоренцо Бленджини изведе националите за тренировка във фитнес залата.

Другата седмица България започва участието си в Лигата на нациите. Първият мач е на 10 юни срещу Белгия от 19:00 часа. Ден по-късно е срещата с Иран от 22:30 часа. На 13 юни е двубоят срещу Аржентина от 21:30 часа, а на другия ден "трикольорите" се изправят срещу Сърбия от 20:30 часа.

#Български национален отбор по волейбол за мъже

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