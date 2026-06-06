България направи сериозен скок в световната ранглиста след успеха над Доминиканската република

Женският национален отбор на България по волейбол отбеляза значителен прогрес в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB), след като се изкачи с четири позиции след победата над Доминиканската република в Лигата на нациите.

Съставът, воден от селекционера Марчело Абонданца, надигра категорично представителките на Доминиканската република с 3:0 гейма във втория си мач от турнира в Бразилия. Успехът донесе не само първа победа за българките в тазгодишното издание на надпреварата, но и ценни точки за световната ранглиста.

Преди началото на Лигата на нациите България заемаше 25-ото място със 144.25 точки. След убедителното представяне срещу доминиканките националките вече са на 21-а позиция със 159.79 точки, като увеличиха актива си с 15.54 пункта.

Загубата се отрази негативно на Доминиканската република, която отстъпи с една позиция в класирането. Отборът вече е 13-и в света с 238.96 точки.

Начело в световната ранглиста продължава да бъде действащият световен шампион Италия с 484.30 точки. Второто място заема Бразилия с 428.13, а трети е тимът на Полша с 362.76 точки.

Следващото предизвикателство пред българските волейболистки е именно срещу един от лидерите в световния волейбол. Днес от 17:00 часа българско време те ще се изправят срещу домакина Бразилия в третия си двубой от група 2 на Лигата на нациите, търсейки нов силен резултат и още изкачване в световната йерархия.