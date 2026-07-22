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Тържествено посрещане за бронзовите медалисти от Евроволей U18

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Специалната церемония се проведе в спортна зала „Христо Ботев“.

БФВ посрещна тържествено бронзовите медалисти от Евроволей U18
Снимка: БФ Волейбол
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Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже под 18 години бе официално посрещнат след спечелените бронзови медали на европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в спортна зала „Христо Ботев“, където младите национали и треньорският щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнатия успех.

На събитието присъстваха президентът на БФВ Любомир Ганев, първият вицепрезидент на федерацията Петър Кънев, членовете на Управителния съвет на БФВ Николай Иванов и Димо Тонев, както и административният директор на федерацията Станислав Николов. В залата бяха още родителите и близките на състезателите, представители на медиите и гости, дошли да поздравят младите волейболисти за отличното им представяне.

По време на церемонията всички състезатели и членове на треньорския щаб бяха извикани индивидуално на сцената, където получиха своите почетни плакети като признание за положения труд, характера и високия спортен дух, които демонстрираха по време на шампионата.

Българският тим, воден от селекционера Мирослав Живков, изигра впечатляващо европейско първенство. Още в първия си двубой националите победиха действащия европейски шампион Франция с 3:1, а след силно представяне в груповата фаза достигнаха до полуфиналите. В битката за място на финала България отстъпи на Полша след драматичен петгеймов двубой, но показа характер и завърши шампионата по най-добрия възможен начин - категорична победа с 3:0 над домакина Италия в мача за бронзовите медали.

Силното представяне на отбора намери отражение и в индивидуалните отличия. Адриан Ганев и Никола Градинаров бяха избрани в Идеалния отбор на европейското първенство, а българските национали се наредиха сред лидерите в редица индивидуални статистически показатели, което още веднъж потвърди високото ниво на представяне на целия състав.

В рамките на церемонията приветствия към отбора отправиха президентът на БФВ Любомир Ганев, представители на федерацията, селекционерът Мирослав Живков и капитанът Никола Великов, които благодариха на състезателите за отдадеността, професионализма и достойното представяне с националния екип.

Бронзовите медали от европейското първенство са поредното доказателство за успешното развитие на българската школа и за последователната работа в националните гарнитури, които продължават да затвърждават мястото на България сред водещите волейболни нации в Европа.

#България U18 волейбол мъже

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