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Калчев и Механджийски продължават битката за медалите на Sveti Vlas Beach Pro Tour

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Спорт
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Проследете битките за призовите места тази неделя, 7 юни в ефира на БНТ 3 от 13:00 часа.

Свети Влас плажен волейбол
Снимка: БФ Волейбол
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Основната схема на третото издание на Sveti Vlas Beach Pro Tour от категория Futures стартира днес на кортовете на Venid Beach с участието на общо осем български двойки при мъжете и жените. През първия ден от същинската фаза на турнира българските представители се изправиха срещу силна международна конкуренция, а най-добро представяне записа националният тандем Димитър Калчев и Димитър Механджийски.

Българската двойка, която е и с най-висок ранкинг сред родните участници, започна убедително участието си в груповата фаза. В първата си среща за деня Калчев и Механджийски демонстрираха стабилна игра и надиграха чехите Томаш Пала и Ондрей Шотола с 2:0 (21:16, 21:16). Шотола е брат на чешкия национал Марек Шотола, а успехът на българите затвърди амбициите им за силно представяне в надпреварата.

Във втория си двубой за деня Калчев и Механджийски се изправиха срещу миналогодишните финалисти в турнира - сърбите Марко Макарич и Джордже Класнич. Залогът беше първото място в групата и директно класиране за четвъртфиналите. Сръбският тандем спечели с 2:0 гейма, но резултатът не отразява напълно равностойния характер на срещата. Особено драматична беше втората част, в която българите бяха съвсем близо до изравняване, преди да отстъпят с 24:26. Така Калчев и Механджийски завършиха на втора позиция в групата и утре ще играят плейофен двубой за място сред най-добрите осем в турнира.

При жените българските двойки също имаха трудни съперници още в първия ден от основната схема. Дарина Киндова и Елеонора Дичева изиграха най-оспорвания двубой сред родните представителки. Те се изправиха срещу американките Линдстром и Коукли и след здрава битка отстъпиха с 1:2 (16:21, 21:17, 7:15).

Ева Петрова и Стефани Кьосева не успяха да намерят противодействие срещу украинките Лазаренко и Курникова и загубиха с 0:2 (14:21, 10:21).

Вили Ценова и Рая Ценова също записаха поражение с 0:2 от аржентинския тандем Хилиаза и Абдала, а Ивет Гавраилова и Антония Николова отстъпиха пред французойките Дюпен и Кина.
При мъжете Георги Братоев и Валентин Братоев, които получиха уайлд кард от организаторите, показаха добра игра срещу поставените под номер едно в схемата австрийци Фридъл и Шнетцер. Въпреки достойното представяне българите загубиха с 0:2 (17:21, 13:21).

Георги Антов и Константин Митев също имаха тежко изпитание срещу силния украински тандем Лихацки и Лихацки, като отстъпиха с 0:2 (15:21, 14:21).

Надпреварата в Свети Влас продължава утре с елиминационните двубои, които ще определят участниците в четвъртфиналите. Българските надежди за класиране сред най-добрите осем са свързани най-вече с Димитър Калчев и Димитър Механджийски, които продължават участието си в турнира и ще се борят за място в заключителната фаза на престижната надпревара.

Гледайте финалите на живо по БНТ 3 в неделя, 7 юни от 13:00 часа!

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#Sveti Vlas Beach Pro Tour #турнир по плажен волейбол в Свети Влас #турнир по плажен волейбол #Димитър Механджийски #Димитър Калчев

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