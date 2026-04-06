Александър Попов: Лимитирахме от части силната страна на Левски

Александър Попов коментира какво е помогнало на ЦСКА да стигне до първа победа в плейофите на Националната волейболна лига за мъже. „Армейците“ надделяха над Левски с 3:2 гейма във втория мач от полуфиналите в зала „Христо Ботев‘. Според наставника „червените“ са лимитирали от части силните страни на „сините“.

„Никакъв случай не мога да кажа, че сме надиграли Левски. Просто успяхме да лимитираме от части силната страна на нашия съперник. В никакъв случай не и изцяло, защото според мен водихме по-често играта, но тежките сервиси на Тодор Скримов винаги ни връщаха в изходна позиция“, каза Попов.