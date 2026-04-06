Слънчево и топло време в понеделник

Днес времето ще бъде слънчево. Дневните температури ще се повишат още, в сравнение с вчера и максималните ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в Северна България умерен вятър от запад-северозапад.

През нощта минималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°. Ще духа слаб, в Дунавската равнина - до умерен вятър от запад-северозапад. Утре през деня облачността ще е променлива, а след обяд значителна. Максималните температури ще са между 15° и 20°, малко по-високи в югозападните райони – до около 24°, в София 18°. Вятърът от запад ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. В Северозападна България и част от Централна Северна България е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за силен вятър.

В планините ще бъде облачно. В района около Родопите ще има краткотрайни и временно интензивни валежи придружени от гръмотевици. И там ще бъде ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад.

В сряда застудяването ще продължи. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от северозапад. В четвъртък температурите ще се понижат още и в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще бъде предимно облачно, а валежи от дъжд ще има на повече места в страната, в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.