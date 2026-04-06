Весела Лечева: БОК няма бюджет за 2026 година

Призовавам останалите трима жалбоподатели да проявят разум, заяви избраната за председател на Българския олимпийски комитет.

Весела Лечева отново отбеляза, че Българският олимпийски комитет няма бюджет за 2026 година и финансиране от Международния олимпийски комитет. Избраната за председател на БОК бе гост на Нациоалната спортна академия „Васил Левски“, която организира научна конференция по повод „130 години от първите съвременни Олимпийски игри и участието на България в тях“.

Тя призова тримата жалбоподатели в лицето на Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев да проявят разум относно делата, които заведоха съда спрямо нейното избиране за председател на централата.

Българският олимпийски комитет няма бюджет за 2026 година и финансиране от МОК, а предстоят изключително важни събития, включително и Младежки олимпийски игри в края на октомври. Всеки един от тях, които държат решението в своите ръце, именно останалите трима жалбоподатели в лицето на Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев, да проявят своя разум. Правят се някакви догадки, че решението не е в техни ръце, а някъде другаде. Надявам се, че това са все пак хора, които могат да взимат самостоятелни решения“, заяви Лечева.

Повече от интервюто на Весела Лечева гледайте във видеото!

#Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) #Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

