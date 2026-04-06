7 часа около Луната: Започва ключовата фаза на мисията "Артемис II"

Часове ни делят от началото на ключовата фаза на мисията "Артемис II" - прелитането около Луната. Минути преди 21.00 часа българско време, четиримата астронавти ще подобрят рекорда на "Аполо 13", отдалечавайки се на над 406 000 километра от Земята. Малко след това те ще започнат своите наблюдения на Луната повърхност, докато приближават границата между светлата и тъмната страна на Луната. При преминаването зад нея екипажът ще се отдалечи максимално от Земята, като ще загуби комуникация за около 40 минути. Цялото прелитане ще приключи за малко над 7 часа.

Първите невиждани досега от човешко око кадри на Луната. Капсулата "Орион" и астронавтите на борда ѝ са в отлична форма преди ключовата част от своята мисия - прелитането зад тъмната страната на Луната тази нощ. Капитанът Рийд Уайзмън обобщава емоциите на борда.

Рийд Уайзмън, капитан на мисията: "Четиримата сме гледали тази Луна през целия си живот, а начинът, по който реагираме на това, което виждаме през прозореца, е сякаш сме група малки деца тук горе – просто не можем да се наситим на гледката. Невероятно е! Благодарим ви за тази привилегия."

В момента "Орион" се намира на по-малко от 50 000 километра от лунната повърхност и я приближава със скорост от около 2000 километра в час. В пика на прелитането астронавтите на борда на капсулата ще могат да наблюдават тъмната страна на Луната от разстояние около 6400 километра, докато Земята ще бъде с големината на баскетболна топка, скрита някъде зад своя спътник.

Келси Йънг, ръководител на научната програма на мисията: "Когато са най-близо до Луната, астронавтите ще виждат 21 процента от обратната ѝ страна. Докато се приближават, те ще виждат целия диск. Той ще включва голяма част от осветената ѝ страна, както и тази част от обратната ѝ страна."

Астронавтите ще имат задачата да съберат изображения и наблюдения на геоложките характеристики на лунната повърхност, които да подпомогнат НАСА да определи подходящи места за кацане на бъдещи мисии. Те ще имат видимост към "Mare Orientale" - едно от най-забележителните по размерите си лунни образувания, формирано при удар с метеорит, което много трудно може да бъде наблюдавано от Земята.

По време на прелитането предстои и най-самотният момент за мисията - загубата на връзка със Земята заради прекъсването на радиосигналите и оптичните комуникации, докато корабът е в сянката на Луната. 40 минути на пълна изолация, докато се носиш в тъмнината на далечния Космос. Поне са четирима. През 1969 г. астронавтът от екипажа на "Аполо 11" Майкъл Колинс остава сам в капсулата без комуникация, докато колегите му Нийл Армстронг и Бъз Олдрин са на лунната повърхност. Колинс, който почина през 2021 година, пише в мемоарите си, че в тези 48 минути се е чувствал "наистина сам" и "изолиран от всякакъв познат живот", но не е изпитвал страх или самота.