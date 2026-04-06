Лора Христова получи специална награда от НСА

Проф. Красимир Петков връчи почетен медал на НСА на Лора Христова, носителка на бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Ректорът поднесе на биатлонистката, която е студентка в Националната спортна академия, също така картина от български майстор, дарена от една от родните федерации.

"Благодарна съм и се надявам това да бъде един пример за всички останали млади спортисти, които мечтаят да достигнат до най-големия връх в спортната си кариера, а именно олимпийски медал", каза Христова.

Тя присъства на конференция, посветена на приноса и участието на България в създаването и развитието на модерните олимпийски игри.

