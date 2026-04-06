Националната спортна академия „Васил Левски“ отбеляза 130-ата годишнина от първите съвременни олимпийски игри с научна конференция

В Националната спортна академия „Васил Левски“ в София се проведе научна конференция, посветена на 130-ата годишнина от първите съвременни олимпийски игри в Атина 1896 г., в които участва и България.

След изпълнението на националния и на олимпийския химн конференцията беше официалното открита от проф. Лозан Митев – ръководител на Образователния и олимпийски център.

Във встъпителните си думи проф. Митев подчерта, че още от създаването си през 1942 г. Националната спортна академия винаги е била един от най-стабилните съратници на Българския олимпийски комитет – институционално, кадрово, идейно и културно.

„Честването именно тук в НСА представлява послание за отговорността, която носим за опазване ценностите и постиженията на олимпийското движение в България“, заяви проф. Лозан Митев.

В приветствието си ректорът на НСА проф. Красимир Петков подчерта образователната и социално-културна роля на Спортната академия.

„Благодаря за отношението и уважението към институцията, която в България се занимава със спортната наука, която е постигнала значителни успехи. Днес е нужно да се преклоним пред хората, създали първите олимпийски игри и да прегърнем олимпийската идея в нейния най-чист вид. Нашата цел е да открием хубавото, позитивното и онова, което ни обединява. Научната конференция би дала един различен поглед на олимпийските игри. Акцентът пада върху първите, но олимпийското движение съхранява в себе си изключително много добродетели, които са общовалидни за целия свят“, подчерта проф. Красимир Петков в словото си.

Под бурните аплодисменти на аудиторията ректорът връчи почетен медал на НСА на Лора Христова, носителка на бронзов медал от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Проф. Петков поднесе на елитната биатлонистка, която е студентка в Националната спортна академия, също така картина от български майстор, дарена от една от родните федерации.

Сред официалните гости на конференцията бяха зам.-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева, Весела Лечева, избрана за председател на БОК, Н. Пр. Пиер Хагман – посланик на Конфедерация Швейцария, Евангелия Теодоропулу – консул на Република Гърция, Матиас Фавро – аташе по спорт към посолството на Република Франция, олимпийските шампионки и преподавателки в НСА доц. Тереза Маринова и ас. Стойка Кръстева, вицепрезидентът на БОК Любомир Ганев, Даниел Александров – европейски вицешампион по борба и възпитаник на НСА, Росица Иванова - началник на РУО София – област, директори на училища, представители на олимпийски клубове и др.

„В лицето на олимпийските шампиони, които са тук, поколенията се срещат на тази конференция, споделяйки впечатленията си от олимпийските игри, в които са участвали. Присъстват и бъдещи олимпийци, на които им предстои участие в игрите. А научната конференция със сигурност ще покаже, че няма граница на човешките възможности, особено на олимпийските състезания. И се радвам, че тук в Академията, тези традиции отново оживяват на днешния ден и затова съм сигурна, че олимпийското движение има бъдеще“, каза проф. Даниела Дашева, зам.-министър на младежта и спорта.

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева в своето експозе представи слабо известни подробности за българското участие в първи съвременни олимпийски игри през 1896 г. в Атина и от процеса по основаването на БОК през 1924 г., преминало в дух на разбирателство и добронамереност между учредителите, въпреки големите им различия по някои теми.

„Основателите на българското олимпийско движение ни оставят безспорен пример и ориентир за високо национално съзнание, спортен морал и европейска култура. Те забравят егото си, личните си дрязги, професионалните и политически противоречия в името на идеята – Българският комитет да мине под егидата на МОК и да стане пълноправен негов член и участник в международното олимпийско движение. Така че, нека на днешния ден да отдадем почит на барон Пиер дьо Кубертен, който не само възобнови олимпийските игри, а и създаде олимпизма – като дух, принципи, етични стойности“, заяви Весела Лечева.

Приветствие към организаторите и участниците поднесе и швейцарският посланик Н. Пр. Пиер Хагман.

„Искам да благодаря на НСА за това, че организира тази важна инициатива, посветена на участието на България в първите съвременни олимпийски игри. Като посланик на Швейцария за мен е гордост, че моята страна е свързана с това участие. Освен това в Швейцария се намира седалището на МОК. Но отвъд това, за нас е изключително важно силното приятелство между нашите две държави. Високо ценим уважението на България към швейцарските учители и Шарл Шампо, който на първите съвременни олимпийски игри е имал честта да се състезава под българския флаг“, подчерта посланик Хагман.

Присъствието на дипломати от Швейцария, Гърция и Франция на събитието беше ярко свидетелство за значението, което те отдават на олимпийските игри, олимпийското движение и ролята на Национална спортна академия.

В рамките на форума проф. Лозан Митев изнесе академична лекция на тема „Олимпийските игри в изпитанията на три столетия“.

„130-годишнината от олимпийските състезания в Атина са повод за начало на сериозна дискусия за мястото и ролята на съвременния спорт, за автентичността на неговата педагогическа и социално-културна мисия като общодостъпно средство за изграждане на младото поколение чрез формиране на хуманни ценности и висок граждански морал. Дискусия за изнамиране на пътища, по които спортното състезание да стане отново притегателна ценностна и възпитателна сила на младежкия дух. А спечелените олимпийски медали и победи, постигнати с модерна двигателна подготовка, съчетана с ценности, образованост и култура, превръщат в естествено и осмислят и гарантират бъдещето на олимпийското движение“, заяви проф. Митев.

Официалната част на събитието продължи с поднасяне на цветя пред бюста на барон Пиер дьо Кубертен и посещение на тематична изложба в Образователния и олимпийски център.

В работната програма на научната конференция с доклади се включиха доц. Емилия Витанова, ас. Ваня Йорданова, Желко Насев, Александър Енков и др.