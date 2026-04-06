Заместник-министър Даниела Дашева участва в научна конференция по повод 130 години от съвременните олимпийски игри

Заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева участва в научната конференция „130 години от първите съвременни олимпийски игри и участието на България в тях“, организирана от Националната спортна академия „Васил Левски“.

„Отбелязването на тази годишнина е повод да си припомним началото и развитието на съвременното олимпийско движение, както и мястото на България в него през годините. Олимпийските игри са символ не само на спортни постижения, но и на ценности като стремеж към съвършенство, уважение и приятелство. Те вдъхновяват хората да дават най-доброто от себе си, да уважават своите съперници и да изграждат връзки, които обединяват отвъд граници и различия“, каза зам.-министър Дашева.

По време на събитието ректорът на НСА проф. Красимир Петков награди бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Лора Христова. В конференцията участваха и олимпийските шампионки Тереза Маринова и Стойка Кръстева.

„През годините българските спортисти нееднократно са доказвали своя талант и воля, носейки радост и национална гордост с постиженията си на най-високо международно ниво. Надявам се олимпийското бъдеще на България да бъде като това на нашите състезателки, които са днес сред нас“, завърши Дашева.

След откриването на конференцията проф. Дашева поднесе цветя пред бюста на Пиер дьо Кубертен в академията, по идея на когото се заражда съвременното олимпийско движение и се учредява Международният олимпийски комитет.

