НАТФИЗ отбеляза 150 години от рождението на актьора Кръстьо Сарафов

Националната академия за театрално и филмово изкуство отбелязва 150 години от рождението на своя патрон Кръстьо Сарафов. В деня, в който е роден големият български актьор започнаха честванията.

Той отдава шест десетилетия на сцената, със знакови роли като Сирано дьо Бержерак, Тартюф, Арган, Грибоедов. Въпреки трудното начало и несъгласието на родителите му, театърът е неговият живот като актьор, режисьор и директор. Тържествен академичен съвет даде началото на събитията за почит към личността и делото му. Бяха връчени отличия, валидирана бе пощенска марка и беше възстановена даването на пет стипендии на името на знаменития актьор.

В аулата на НАТФИЗ бяха връчени плакети за цялостен принос на почетните професори на Академията. Днес беше валидирана и пощенска марка с лика на Кръстьо Сарафов. На празника дойде и новината, че Академията възобновява пет стипенди на името на знаменития актьор. За ролите, победите и уроците - юбилейната програма продължава.