Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
НАТФИЗ отбеляза 150 години от рождението на актьора Кръстьо Сарафов

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Снимка: БГНЕС
Националната академия за театрално и филмово изкуство отбелязва 150 години от рождението на своя патрон Кръстьо Сарафов. В деня, в който е роден големият български актьор започнаха честванията.
Той отдава шест десетилетия на сцената, със знакови роли като Сирано дьо Бержерак, Тартюф, Арган, Грибоедов. Въпреки трудното начало и несъгласието на родителите му, театърът е неговият живот като актьор, режисьор и директор. Тържествен академичен съвет даде началото на събитията за почит към личността и делото му. Бяха връчени отличия, валидирана бе пощенска марка и беше възстановена даването на пет стипендии на името на знаменития актьор.

В аулата на НАТФИЗ бяха връчени плакети за цялостен принос на почетните професори на Академията. Днес беше валидирана и пощенска марка с лика на Кръстьо Сарафов. На празника дойде и новината, че Академията възобновява пет стипенди на името на знаменития актьор. За ролите, победите и уроците - юбилейната програма продължава.

Проф. Мирослав Дачев - ректор на НАТФИЗ: „Следата, кояо оставя за различните епохи е различна, но едно е безспорно. Огромната воля за сцената, непреодолимото желание, мечтата за театър. Това е, което младите трябва да запомнят и се надявам, че те го усещат. Важното е това, което е на сцената каква следа ще остави в тези, които гледат, слушат и възприемат и в историята, когато припомняме тези роли от архивите.“

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
2
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
4
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
5
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с...
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
6
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
5
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Култура

Бургаски художници реализираха стенопис в Мексико Сити (СНИМКИ)
Бургаски художници реализираха стенопис в Мексико Сити (СНИМКИ)
Спомен за големия Михаил Белчев Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:45 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
53242
Чете се за: 02:17 мин.
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос" Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Чете се за: 02:52 мин.
С духа на Валери Петров: Младежкият театър създаде ново пространство за деца С духа на Валери Петров: Младежкият театър създаде ново пространство за деца
Чете се за: 02:37 мин.
Лили Иванова засне видео към новата си песен Лили Иванова засне видео към новата си песен
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
7 часа около Луната: Започва ключовата фаза на мисията "Артемис II" 7 часа около Луната: Започва ключовата фаза на мисията "Артемис II"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток" Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Как българските шофьори доказват в чужбина, че са минали технически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
