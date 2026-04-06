Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Чете се за: 02:10 мин.
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток

від БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Заради липсата на туристи близо 70% от хотелите в курорта вече са затворени

Войната в Близкия изток променя икономиката у нас в различни сфери. Отменени резервации в туризма и затруднения на транспортните фирми заради скъпите горива. Само в Банско над 3500 са отменените великденски резервации.

Този хотел в Банско разчита основно на чуждестранни туристи през пролетния сезон. Заради напрежението в Близкия изток обаче голяма част от израелските туристи отменят планираните си почивки у нас.

Румен Въчин, управител на хотелски комплекс в Банско: „Една част реално не са запазени, а повечето са анулирани, които искат възвръщане на стойността. Ние им даваме възможност на клиентите да си използват резервациите в бъдеще и сега очакваме да видим следващо развитие“.

По данни на Съюза на туристическия бизнес в Банско - загубите за бранша са огромни. Заради липсата на туристи близо 70% от хотелите в курорта вече са затворени, въпреки добрите условия за ски в планината. Засегнати са също така магазини и заведения.

Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза на туристическия бизнес в Банско: „По данни на туристическите агенции имаме към 3500 отказани резервации през агенции, не говорим за единичните. Което е изключително голям брой туристи“.

Румен Въчин, управител на хотелски комплекс в Банско: „Просто очакваният ръст, който искахме като цяло за сезона, не се случи“.

Опасенията са, че ако конфликтът се задълбочи, негативният ефект ще се усети и през следващия зимен сезон.

Зорка Тумбакиева, секретар на Съюза на туристическия бизнес в Банско: „Това да дойдат тези израелски туристи тука - не сме го направили вчера, ние работим отдавна, за да постигнем този резултат, така че, за да привлечем други пазари - ще ни отнеме време“.

Въпреки това, част от хотелиерите остават оптимисти – тези, които разчитат основно на туристи от България и съседните балкански държави.

Димитър Колев, управител на хотелски комплекс в Банско: „Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония. Хора, които традиционно празнуват Великден идват при нас, но основно 90% от резервациите са от български гости. Така че всички предпоставки за една хубава ваканция в Банско са на лице“.

Този хотелски комплекс вече е напълно резервиран за Великденските празници.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
2
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
4
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
5
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с...
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
6
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
5
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Бизнес

Почивките през лятото: Кои са най-предпочитаните дестинации от българите?
Почивките през лятото: Кои са най-предпочитаните дестинации от българите?
Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи
Чете се за: 04:57 мин.
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото
Чете се за: 05:00 мин.
Димитър Радев, БНБ: Растежът в България може да се забави до около 3% тази година Димитър Радев, БНБ: Растежът в България може да се забави до около 3% тази година
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
7 часа около Луната: Започва ключовата фаза на мисията "Артемис II" 7 часа около Луната: Започва ключовата фаза на мисията "Артемис II"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток" Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Как българските шофьори доказват в чужбина, че са минали технически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
