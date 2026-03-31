Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Чете се за: 01:37 мин.
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Чете се за: 00:40 мин.
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Чете се за: 04:42 мин.

Националният борд по туризъм организира конференция, на която бяха очертани мерки за подкрепа на сектора

Националният борд по туризъм организира конференция, на която бяха очертани мерки за подкрепа на сектора
Министърът на туризма Ирена Георгиева участва в конференцията „Култура. Туризъм. Комуникации“, която се проведе в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Събитието постави началото на юбилейната инициатива на Националния борд по туризъм по повод 20-годишнината от създаването на организацията, съобщиха от Министерството на туризма.

На форума участваха представители на Министерството на културата, академичната общност, бизнеса и медиите, които обсъдиха ролята на културата, комуникациите и иновациите за развитието на устойчив туристически сектор.

Министър Ирена Георгиева подчерта, че в условията на глобални кризи секторът изисква активна и адаптивна политика.

„Туризмът не е сезонен бизнес, а стратегически сектор. Обществото вече показва доверие към българските дестинации и нашата задача е да го запазим и развием”. Тя акцентира върху значението на вътрешния пазар: „Българите търсят преживявания – култура, природа и разнообразие – и все по-често ги намират в България. Нашата задача е да превърнем това в устойчива политика”.

Министърът очерта и конкретни мерки за подкрепа на сектора, сред които засилване на вътрешния туризъм чрез целенасочени рекламни кампании, диверсификация на външните пазари, дигитализация и адаптация към новите технологии, както и развитие на туристически продукти с висока добавена стойност.

Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова акцентира върху значението на доверието като ключов капитал за развитието на сектора.

„Доверието в каузата ни – България да бъде красива, привлекателна и конкурентоспособна туристическа дестинация – ни задължава и ни мотивира повече от всичко. Културата, природата, храната и виното са квинтесенцията на нашата идентичност”, посочи д-р Карастоянова.

Тя благодари на Министерството на туризма за институционалното партньорство и подчерта ролята на съвместните усилия за развитието на сектора.

„За Националния борд по туризъм културата и туризмът са стратегически свързани, а партньорството с Министерството на туризма е ключово за реализирането на политики, които превръщат инвестициите в култура в устойчиво развитие и повишават конкурентоспособността на България като туристическа дестинация”, каза Мартин Захариев, заместник-председател на НБТ.

Ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.н. Ирена Петева отбеляза значението на образованието и културата за развитието на туризма.

„Българското образование е изключително важна част от туристическия сектор. В ерата на глобалните трансформации туризмът не е просто икономически отрасъл, а мощен инструмент за комуникация на ценности и съхранение на културното наследство”.

В рамките на събитието беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Националния борд по туризъм и Българското национално радио, насочен към популяризирането на България като туристическа дестинация и изграждането на култура на пътуване.

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
2
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
3
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
4
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
5
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
6
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
3
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
4
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Последен ден, в който партиите подават финансовите си отчети в Сметната палата
Среща на Илияна Йотова с КЗП и НАП преди великденските празници Среща на Илияна Йотова с КЗП и НАП преди великденските празници
Чете се за: 03:35 мин.
Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента Подготовката за изборите: Над 576 сигнала за нарушения на изборните правила до момента
Чете се за: 01:57 мин.
Казусът "Сарафов" - БОЕЦ внасят сигнал до две министерства Казусът "Сарафов" - БОЕЦ внасят сигнал до две министерства
Чете се за: 01:12 мин.
Изтича срокът за подаване на финасовите отчети на политическите сили в Сметната палата Изтича срокът за подаване на финасовите отчети на политическите сили в Сметната палата
Чете се за: 01:40 мин.
Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток Йотова се среща с НАП и КЗП за цените и ефекта от кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.

Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 04:42 мин.
Български футбол
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър" Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на предела си Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на предела си
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Авария остави няколко столични района без ток
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Задържаха мъж с над 10 000 евро - подозират, че са предназначени за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ново признание за Георги Господинов: "В центъра на голямата...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
