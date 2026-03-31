Националният борд по туризъм организира конференция, на която бяха очертани мерки за подкрепа на сектора

Министърът на туризма Ирена Георгиева участва в конференцията „Култура. Туризъм. Комуникации“, която се проведе в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Събитието постави началото на юбилейната инициатива на Националния борд по туризъм по повод 20-годишнината от създаването на организацията, съобщиха от Министерството на туризма.

На форума участваха представители на Министерството на културата, академичната общност, бизнеса и медиите, които обсъдиха ролята на културата, комуникациите и иновациите за развитието на устойчив туристически сектор.

Министър Ирена Георгиева подчерта, че в условията на глобални кризи секторът изисква активна и адаптивна политика.

„Туризмът не е сезонен бизнес, а стратегически сектор. Обществото вече показва доверие към българските дестинации и нашата задача е да го запазим и развием”. Тя акцентира върху значението на вътрешния пазар: „Българите търсят преживявания – култура, природа и разнообразие – и все по-често ги намират в България. Нашата задача е да превърнем това в устойчива политика”.

Министърът очерта и конкретни мерки за подкрепа на сектора, сред които засилване на вътрешния туризъм чрез целенасочени рекламни кампании, диверсификация на външните пазари, дигитализация и адаптация към новите технологии, както и развитие на туристически продукти с висока добавена стойност.

Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова акцентира върху значението на доверието като ключов капитал за развитието на сектора.

„Доверието в каузата ни – България да бъде красива, привлекателна и конкурентоспособна туристическа дестинация – ни задължава и ни мотивира повече от всичко. Културата, природата, храната и виното са квинтесенцията на нашата идентичност”, посочи д-р Карастоянова.

Тя благодари на Министерството на туризма за институционалното партньорство и подчерта ролята на съвместните усилия за развитието на сектора.

„За Националния борд по туризъм културата и туризмът са стратегически свързани, а партньорството с Министерството на туризма е ключово за реализирането на политики, които превръщат инвестициите в култура в устойчиво развитие и повишават конкурентоспособността на България като туристическа дестинация”, каза Мартин Захариев, заместник-председател на НБТ.

Ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.н. Ирена Петева отбеляза значението на образованието и културата за развитието на туризма.

„Българското образование е изключително важна част от туристическия сектор. В ерата на глобалните трансформации туризмът не е просто икономически отрасъл, а мощен инструмент за комуникация на ценности и съхранение на културното наследство”.

В рамките на събитието беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Националния борд по туризъм и Българското национално радио, насочен към популяризирането на България като туристическа дестинация и изграждането на култура на пътуване.