БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:10 мин.
Чете се за: 02:30 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР)

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази

Слушай новината

Започна транспортирането на бюлетините за предстоящия предсрочен вот към областните администрации в страната. На фона на активна подготовка за изборите, МВР отчита: 173 операции срещу нарушаване на изборното законодателство. Това съобщи Координационният съвет по подготовка на изборите към Министерския съвет.

14 дни преди изборите - областните управители вече получават бюлетините за вота. Първо бяха транспортирани тези от печатницата в Плевен към Русе, Силистра и Добрич.

Иван Анчев - заместник-министър на вътрешните работи: "Изборните книжа се транспортират и се охраняват от сили на Главна дирекция "Жандармерия."

Относно видеонаблюдението за първи път в договора с "Информационно обслужване" е предвидена следната клауза:

Ваня Нушева - съветник на премиера и изборен експерт: "За проверка дали телефоните излъчват сигнал в тази част на деня, когато се извършва преброяването на бюлетините и се отразяват изборните резултати в протоколите."

Външно министерство е готово с обработването на заявленията за гласуване в чужбина. Създадена е интерактивна карта със секциите зад граница.

Боряна Стойнева - МВнР: "Освен тази карта ще бъде публикувана и една таблица с адреси, в която ще има адреса и на езика на приемащата държава, за да може директно да се копира в средства за навигация, мобилни телефони и смартфони."

Статистиката за борбата с изборните нарушения до днес показва: над 1000 сигнала, 307 бързи производства и 183 задържани.

Георги Кандев - главен секретар на МВР: "Броят специализирани полицейски операции, проведени към момента: 173 - 13 дни преди изборите на 173 - 13 дни преди изборите 2024г. С еднакъв брой ресурси човешки и всякакъв вид други ресурси ние постигаме средно между 6 и 4 пъти по-добър резултат."

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Сигналите сега в сравнение с октомври 2024 г. , когато бяха последните парламентарни избори е нарастнал с няколко стотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие от обществото към новото ръководство на МВР."

Ускорено се издават и лични карти.

Иван Анчев - заместник-министър на вътрешните работи: "През период от 19 март до 2 април включително - това са 15 дни - са приети и са издадени лични карти на брой 29 319."

От Координационния съвет отправиха препоръка към висшите учебни заведения да съдействат на студентите, които искат да гласуват в градовете, в които учат.

Ваня Нушева - съветник на премиера и изборен експерт: "Учащите студенти могат да гласуват само след предоставяне на заверена студентска книжка или документ, а същевременно част от висшите учебни заведения вече използват електронни студентски книжки нашата препоръка към висшите учебни заведения е да предоставят документи удостоверения."

За незрящите ще има QR кодове, от които да се информират за листите на политическите формации.

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Ямбол - МИР 31

6528
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 03:30 мин.
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ