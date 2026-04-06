150 000 хартиени бюлетини доставиха в Добрич

Област Добрич е сред първите три в страната, които получиха днес хартиените си бюлетини от печатницата в Плевен за предстоящите на 19 април парламентарни избори. Камионът пристигна с ескорт на Жандармерията и предаването им стана в присъствието както на полиция, така и на областния управител и членове на Районната избирателна комисия.

„За 8-и Добрички МИР са определени 150 000 хартиени бюлетини, а съхранението им е съгласувано с МВР”, съобщи председателят на РИК Цонка Велкова.

Утре по график на осемте общини в областта ще бъдат раздадени изборни материали – методически указания, кандидатски листи, печати за секционните и подвижните секционни избирателни комисии, пломби – всяка с уникален номер за чувалите, както и паравани.

В 243 секции ще се гласува смесено, като машините ще пристигнат на 18 април през нощта.

„Така, както сме първи за хартиените бюлетини, ще бъдем последни за ролките специализирана хартия за машинно гласуване, които ще пристигнат в Добрич на 16 април”, съобщи още Велкова.

В момента РИК разполага с 8 машини, с които по график ще прави демонстрации по общини.

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии започва на 13 април. До деня на вота хартиените бюлетини ще се съхраняват в запечатано и строго охранявано помещение на областната администрация.