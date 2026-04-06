БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

150 000 хартиени бюлетини доставиха в Добрич

від БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
150 000 хартиени бюлетини доставиха в Добрич
Слушай новината

Област Добрич е сред първите три в страната, които получиха днес хартиените си бюлетини от печатницата в Плевен за предстоящите на 19 април парламентарни избори. Камионът пристигна с ескорт на Жандармерията и предаването им стана в присъствието както на полиция, така и на областния управител и членове на Районната избирателна комисия.

„За 8-и Добрички МИР са определени 150 000 хартиени бюлетини, а съхранението им е съгласувано с МВР”, съобщи председателят на РИК Цонка Велкова.

Утре по график на осемте общини в областта ще бъдат раздадени изборни материали – методически указания, кандидатски листи, печати за секционните и подвижните секционни избирателни комисии, пломби – всяка с уникален номер за чувалите, както и паравани.

В 243 секции ще се гласува смесено, като машините ще пристигнат на 18 април през нощта.

„Така, както сме първи за хартиените бюлетини, ще бъдем последни за ролките специализирана хартия за машинно гласуване, които ще пристигнат в Добрич на 16 април”, съобщи още Велкова.

В момента РИК разполага с 8 машини, с които по график ще прави демонстрации по общини.

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии започва на 13 април. До деня на вота хартиените бюлетини ще се съхраняват в запечатано и строго охранявано помещение на областната администрация.

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ