В Русе пристигнаха бюлетините за изборите (СНИМКИ)

При засилени мерки за сигурност днес в Русе пристигнаха над 170 000 бюлетини за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Те ще бъдат съхранявани в Областната администрация в Русе при постоянна полицейска охрана.

По план изборните книжа ще бъдат предоставени на общините в региона в най-кратки срокове. Очаква се ролките за машинния вот да бъдат доставени от упълномощени лица директно от печатницата на БНБ.

Всички материали ще бъдат разпределени по секциите на 18 април от съответните общински администрации. Най-много бюлетини в областта са предвидени за най-голямата община – Русе – 122 000.