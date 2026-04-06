Книжката на Явор Божанков е отнета за 3 месеца

В събота през нощта автомобил на народния представител Явор Божанков е забелязан да се движи в Горна Оряховица. Шофьорът извършил нарушение, като навлязъл в забранена улица. При подаване на светлинен сигнал от полицаи не спрял. Униформените видели, че колата била паркирана на съседна улица, пред гаража му, а от нея слязъл Явор Божанков и продължил да се движи пеша.

Според наши източници по-късно народният представител сам отишъл в РПУ - Горна Оряховица, където му била отнета книжката за три месеца. Обяснил, че не видял полицейският автомобил, а в тъмното помислил, че се опитват да го спрат нападатели. Въпреки, че няма данни Божанков да е извършил престъпление, случаят е докладван в Софийската градска прокуратура, тъй като има депутатски имунитет.