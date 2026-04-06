Поскъпването на горивата - транспортни фирми във Варна вече търпят сериозни загуби

Покачващите се цени на горивата заради войната в Иран могат да окажат пагубно въздействие върху българските транспортни фирми. Компании от Варна вече търпят загуби. Каква трябва да бъде помощта към тях от страна на държавата?

Горивото е сред основните разходи за транспортните фирми. Тези, които извършват международни превози вече понасят щети от високите цени.

Радослав Панков, международна фирма за превози: “Поскъпването му е много сериозно, имаме поскъпване от 60 цента, което пряко в транспорта е оскъпяване с 20 цента.” Проф. Михал Стоянов, Икономически университет-Варна: “Потърпевши се явяват и другите транспортни сектори, и за пътници, и за товари, защото разходът на гориво формира между 30 и 50% от крайната цена при превозването на товари и хора.”

В момента транспортните фирми, като тази на Радослав Панков, която разполага с над 200 камиона, все още задържат цените към крайните клиенти. Не могат обаче да издържат дълго. Възможно е някои от малките превозвачи дори да спрат работа.

Радослав Панков, международна фирма за превози: “Тези 20 цента ние не можем да ги отнесем директно към нашите клиенти, защото и те изпитват някакви трудности, буферът остава в нас, което е тежко. Ние в момента намаляваме оборотните си пари, защото работим на загуба, вече един месец стана.

От бранша настояват за компенсации от държавата. Икономисти предлагат да се насочат средства към превозвачите от акумулираните заради високите цени по-големи приходи от ДДС.

Радослав Панков, международна фирма за превози: “Дигитален портфейл, който да изчислява колко разходи е имала транспортната фирма за гориво и да получава отстъпка за разходи към държавата. Втората стъпка е отлагане на лизинговите вноски, и третата стъпка е да увеличи компенсацията за тола.” Проф. Михал Стоянов, Икономически университет-Варна: “Задължително да се мисли каква е продължителността на една мярка, тя не може да бъде вечна, защото това би струвало много на правителството и на приходите в държавата.”

Според икономисти е възможно и след края на конфликта в Иран цените да останат за известен период високи. Това е ефектът на Памет на пазара. Търговците са натрупали голям запас от гориво на високи цени, който после няма как да реализират на загуба