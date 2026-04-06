На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II"...

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Чете се за: 02:10 мин.
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?

Джанан Дурал
Чете се за: 04:02 мин.
Операция почти като на кино - така описват спасяването на американския военнослужещ, чийто изтребител беше свален над Иран. 24 часа, в които американски и ирански части са в трескава надпревара първи да открият изчезналия военен. Как протича секретното спасяване, което е имало всички предпоставки да се превърне в провал?

Петък - американски изтребител F-15 "Strike Eagle" изпълнява мисия над иранската провинция Исфахан, когато е поразен. Двамата пилоти катапултират, единият е спасен, но другият остава на вражеска територия.

Ген. Хюстън Кантел, бивш военен: „Катапултирането от самолет, който е бил поразен, е едно от най-зловещите неща, които могат да се случат на човек. Трябва да можеш да прецениш дали си ранен, дали можеш да се движиш, дали кървиш. А после трябва незабавно да започнеш да търсиш място, където да се укриеш.“

Пилотът носи оръжие, сигнална ракета и мобилно устройство за проследяване. Изкачва се високо в планината и едва, когато достига над 2000 метра, подава сигнал.

Думите му: "Слава на Бог" първоначално били разтълкувани като знак, че е попаднал в ирански ръце и че това е капан. Но негови колеги потвърждават, че е силно религиозен и започва спасителна операция. Всички пилоти са обучавани за такива ситуации. От тях се изисква хладнокръвие и трезва мисъл, да бъдат бързи и почти невидими.

Полк. Брендан Карни, бивш морски пехотинец: „Ето тук идва истинският тест на психиката - ще успееш ли да запазиш разсъдъка си и да потърсиш безопасно място, от което да сигнализираш за местонахождението си.“

Към мястото, в което се укрива, потеглят няколко транспортни самолети А-10 и хеликоптери "Блек Хоук". Те обаче срещат затруднение да излетят и военните са принудени да унищожат техниката си, за да не попадне във вражески ръце. Следва втори опит - попадналите в беда спасители са изведени, а в тъмнината на нощта в събота малък самолет успява да достигне до цепнатината в планината, където се укрива пилотът. Операцията е ръководена от елитно крило командоси, а точното местонахождение е подадено от ЦРУ. Паралелно с американците, Иранската революционна гвардия и тежко въоръжени цивилни също издирват военния. За него е обявена и награда. В опит да спечелят време, от ЦРУ разпространяват слух, че той вече е открит и изведен в безопасност. От Иран отрекоха, че пилотът е спасен.

Арън Маклийн, експерт по национална сигурност: „Иранците обичат да взимат заложници. Това е така още от възникването на режима. Но ако иранците го бяха заловили, това щеше да им даде предимство в преговорите.“

Снимка: ЕПА/БГНЕС

„Като игла в купа сено" и „истинско чудо" - така Доналд Тръмп определи спасяването на пилота. Провал на мисията или загуба на още военни в Иран, щеше да има сериозни последствия върху администрацията и то в навечерието на Междинните избори.

#Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #пилот #Иран

