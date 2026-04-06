26-годишен американски гражданин, издирван за палеж на склад с боеприпаси в Чехия, е задържан у нас

26-годишен американски гражданин, издирван за палеж на склад с боеприпаси в Чехия, е задържан на граничния пункт „Капитан Андреево“ при опит да напусне България.

Днес Окръжният съд в Хасково му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Според чешките власти Натхан Лимесанд е участвал в организирана група, подпалила военна фабрика със склад за боеприпаси и дронове. Щетите се оценяват на около 250 милиона чешки крони или над 10 млн. евро. По данни на властите след извършването на палежа участници в групата са публикували съобщение в социална мрежа, че действията им са насочени срещу военната кампания на Израел в Газа.