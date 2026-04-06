На 406 000 км от Земята: Мисията "Артемис II"...
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски...
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Над 9 часа продължиха две трансплантации, дали шанс за живот на жени със сърдечна и бъбречна недостатъчност

Две трансплантации дават шанс за пълноценен живот на жени със сърдечна и бъбречна недостатъчност. Операциите бяха направени от екипи на "Света Екатерина" и "Александровска" болница. Донорът е жена на 43 години.

Близките на 43-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт в ИСУЛ, взели решение да дарят органите ѝ. В "Света Екатерина" направили тестове за съвместимост на двама души, които чакат за сърдечна трансплантация.

Доц. Филип Абединов, анестезиолог в УМБАЛ "Св. Екатерина": "Съвместимостта между хората, които се нуждаят от сърдечна трансплантация и донорите, които се поддават е много малка. Изискванията са ни много високи. Поради това рядко го правим. Сами разбирате, че тук е много важно да се вземе правилното решение, за да не съкратим живота на даден човек".

34-годишна жена се оказала съвместима. Екипът на професор Димитър Петков направил първата за тази година сърдечна трансплантация. Операцията продължила около 6 часа.

Доц. Филип Абединов, анестезиолог в УМБАЛ "Св. Екатерина": "И сега започва един от трудните моменти. Трябва органът, който е поставен в чуждо тяло, да го приеме".

Жената е под постоянно наблюдение. Състоянието ѝ е стабилно. В "Александровска" болница са направени тестове за съвместимост на деветима чакащи за бъбречна трансплантация.

Доц. Пламен Димитров, завеждащ операционен блок в "Клиника по урология" на УМБАЛ "Александровска": "Успяхме само на един пациент да се трансплантира бъбрек, тъй като другите имаха доста сериозни съпътстващи заболявания. При някои от тях буквално не беше възможно да бъде извършена операция. Имаше пациенти които им беше предложено, но се отказаха".

Лекарите присадили бъбрек на 64-годишна жена, която е на хемодиализа от 2009 година. Операцията продължила около 3 часа.

Доц. Владислав Младенов, главен административен лекар на "Клиника по урология" в УМБАЛ "Александровска": "Възстановява се много добре. Идните часове ще се проследи креатининът, който ни е показателен за това дали бъбреците работят качествено".

Това е четвъртата донорска ситуация от началото на годината. За трансплантация на бъбрек у нас чакат 820 души.



