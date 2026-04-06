Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София

Една сърдечна и една бъбречна трансплантации бяха извършени от медицински екипи в две големи болници в София. Донорът е жена на 43 години от София, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчна аневризма.

Сърдечната трансплантация е извършена от екипа кардиохирурзи на проф. Димитър Петков в УМБАЛ "Св. Екатерина". Реципиентът е 34-годишна жена с диагноза дилатативна кардиомиопатия.

Това е първа сърдечна трансплантация за годината в болницата. Операцията е продължила близо 6 часа и е преминала успешно. Състоянието на пациентката е стабилно.

Втората трансплантация е бъбречна. Единият бъбрек на изпадналата в мозъчна смърт жена е трансплантиран в УМБАЛ "Александровска" на 64-годишна жена от София с хронична бъбречна недостатъчност, която провежда хемодиализно лечение от две години. Трансплантацията е извършена от екипите на доц. Пламен Димитров и доц. Владислав Младенов в Клиниката по урология на лечебното заведение. Поради липса на подходящ реципиент, вторият бъбрек не е трансплантиран.

След оперативната интервенция трансплантираната жена се възстановява в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието ѝ е стабилно.

