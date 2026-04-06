БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Запази
ексклузивно италия разследва петима българи участвали схема внос опасни отпадъци нас
Слушай новината

Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас. Италианска компания е подавало грешна информация при класифицирането на отпадъци, предназначени за България и Гърция, за да се пестят разходи и да реализира по-големи печалби. Според италианския разследващ журналист Серджо Назаро страната ни в момента е гореща точка в трафика на боклук. Как са изградени мрежите, в които има данни, че са замесени българи с контакти на високо ниво.

Според италианските власти от 2020 г. компания е транспортирала към Източна Европа специални отпадъци, необработени по съответния ред. Това е ставало с одобрението на химици от лаборатории, превозвачи и още хора по веригата. Отпадъците са представяни като „смесени пластмаси“, докато в действителност балите са съдържали други материали.

Серджо Назаро, италиански журналист - Център за изследване на екопрестъпленията: „Незаконният трафик на отпадъци изглежда като нещо, на което никой не обръща внимание. Защо? Защото е мръсно и мирише лошо. Второ - всичко е свързано с пари и документи."

Според разследващия журналист мафията разполага с контактна мрежа и маршрути, изградени върху корупционни схеми на много нива. Целта е боклукът да се извози към Африка и Азия, а България и Гърция са само транзитни зони. Така, ако например един тон боклук се преработва по утвърдените еко стандарти за около 2000 евро, то трафикантите свършат мръсната работа за 500 евро.

Серджо Назаро, италиански журналист - Център за изследване на екопрестъпленията: „Когато отиде в Азия, да кажем, че там по някакъв начин боклукът ще бъде рециклиран, или поне част от него. Докато в Африка, за съжаление, просто ще бъде изхвърен някъде. Хората трябва да са наясно с този вид трафик. Защото това не е просто престъпна група, която прави нещо нередно. Те ще унищожат околната среда."

Италианските антимафиоти разследват 19 души - сред тях заместник кмета на Бриндизи и петима българи.

Серджо Назаро, италиански журналист - Център за изследване на екопрестъпленията: „България се превърна в гореща точка на транзита. Защо? Защото няма толкова много контрол и проверки. Готвейки се за интервюта с вас вчера разговорях с директора на голям публичен консорциум за пластмаси - Клаудия Салвестри. Тя пътува много в България. Тя ми каза - когато отидох да проверя къде отиват нашите пластмаси - шофьорът, който беше българин, каза, ако трябва да изхвърлите отпадъците си, ние имаме всички маршрути в Италия. Само кажи, ще ви дам контакти.“

Този вид бизнес привлича все повече кадри на италианската мафия.

Серджо Назаро, италиански журналист - Център за изследване на екопрестъпленията: „Ако се занимаваш с кокаин това е много опасно. Получаваш много пари, но е много опасно. Трафикът на отпадъци не се наказва толкова тежко."

Подобни престъпни мрежи се доказват трудно в съда, а мафията проучва административните пропуски и слабостите в контрола.

Серджо Назаро, италиански журналист - Център за изследване на екопрестъпленията: „Онзи ден бях с приятелите си, които работят в полицията, и спряха камион. Това, което могат да направят в момента, е просто да проверят документи. Ако имате огромен камион пълен със смесени отпадъци? Как ще проверите какво има вътре? А тази система може да се използва и за контрабанда на оръжия и наркотици. Цялата мафия е включена, Ндрангета, Камора. Това е огромен бизнес за всички. Казвам ви това, България наистина е под светлините на прожекторите."

БНТ: Колко пари генерира този вид престъпен бизнес?

„Милиони евро, милиони. Това е безкраен поток от приходи."

Каква е била ролята на задържаните българи все още не е ясно. Осем души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за незаконен трафик на отпадъци.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ