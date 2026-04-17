БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Из хрониките на Априлското въстание: Невероятната история на жените в Белово, които нападнали Хафъз паша

Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В хрониките на Априлското въстание има една невероятна история от Белово, за яростта на жените, пред чийто бунт наказателният отряд на Хафъз бей се налага да отстъпи. Селото и революционният комитет там имат значителна роля в организирането на Априлското въстание, където то продължава най-дълго, 23 дни, преди да бъде потушено.

Строежът и гарата по "Барон хиршовата железница" определено са причина в Белово да духат съвсем други ветрове. Но възрожденският и свободолюбив дух там се заражда далеч преди нея. Имали са особен статут, получен от бея на Саранбей.

Севдалина Попова, директор на музея в Белово: "Когато около 1800 година на два пъти маданите са разбити от кържалиите и спира производството на желязо, той ги вика в Саранбей и им обяснява как да укрепят селото си и им позволява да носят оръжие, защото те са произвеждали метал, важен за империята."

Въоръжението, калето и кулите значително респектират турските сили в последствие. Но освен от желязото, Белово просперира и от проиводството и търговията с дървен материал, особено около строежа на линията.

Севдалина Попова, директор на музея в Белово: "Още Васил Левски, след него Каблешков са осъзнали, че железницата е онова полезно нещо, което ще издигне българина морално и в психологическо отношение ще го накара да счупи тези окови на старите нрави."

Така и става. Бельовци въстават за чест и за национална гордост. Разбира се разгромът и тук е кървав. Но краят носи слава за жените на Белово.

Севдалина Попова, директор на музея в Белово: "Мъжете на голямо Белово работят по цяла седмица, добиват дървен материал в гората. Жените са сами в къщи, т.е. те са достатъчно еманципирани цяла седмица да взимат решения."

В края на въстанието, в Белово идва Хафъз паша, разрушителят на Панагюрище. Бие и измъчва останалите мъже, въпреки че селото плаща огромна сума, за да бъде пощадено. Тогава отчаяние и безразсъдна решителност обладава всички - разказва очевидец на събитията. Когато чули, че се канят да бесят едно момче, бельовки изкочили освирепели от скривалищата си въоръжени с тигани и сопи.

Севдалина Попова, директор на музея в Белово: "И Хафъз паша, за да не се случи кръвопролитие, между другото турците се съобразяват с това, че тук има телеграф и има чужденци и каквото и да направят, веднага се чува в Европа, и той свалил Кочо Курта от бесилото и успокоил жените."

Хафъз засилва охраната, отново подготвя бесилото, жените и този път го спрели.

Севдалина Попова, директор на музея в Белово: "И се опитал трети път да обеси Кочо. Тогава жените наистина нападнали и Хафъз паша си повел десетина войника със счупени глави и разкървавени носове."

И тръгнала приказка, че като нападали, небето се отворило и се явил Господ. Други видели Богородица с Исус. За тези чудеса все още се говори в Белово.

#прогонване на турската войска #честване на Априлско въстание #Белово

Последвайте ни

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
1
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
4
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
5
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
6
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
3
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Регионални

По-бързи справки за алкохол и наркотици на водачи и заподозряни - в Плевен откриха токсикохимична лаборатория
По-бързи справки за алкохол и наркотици на водачи и заподозряни - в Плевен откриха токсикохимична лаборатория
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
Секциите без грешки в протоколите няма да чакат при подаването им в РИК - Пловдив Секциите без грешки в протоколите няма да чакат при подаването им в РИК - Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Как ще гласуват моряците на 19 април? Как ще гласуват моряците на 19 април?
Чете се за: 01:45 мин.
Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец
Чете се за: 01:15 мин.
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва изплащането на компенсации на пострадалите от...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ