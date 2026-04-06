Киев порази руски военен кораб в Новоросийск

Украинските военни поразиха руски военен кораб в пристанището на Новоросийск, както и сондажна платформа в Черно море близо до окупирания Крим.

Ударът е бил нанесен срещу руската ракетна фрегата „Адмирал Макаров". Първоначално изявление на Киев гласеше, че плавателният съд е „Адмирал Григорович", но по-късно името на кораба беше променено. Москва заяви, че Украйна е атакувала пристанищна инфраструктура в Новоросийск. Повредени са докове на Каспийския тръбопроводен консорциум, който изнася преобладаващата част от казахстанския петрол на световните енергийни пазари.