Властта и транспортният бранш обсъждат пакет от мерки заради поскъпването на горивата

Продължава обсъждането на пакет от мерки за транспортните превозвачи заради ръста в цените на горивата. За днес е насрочена нова среща между бранша и представители на четири министерства. Разговорите ще се проведат в Министерството на транспорта.

По инициатива на транспортния министър Корман Исмаилов се очаква правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.

Предложените мерки за бранша включват още двойно увеличаване на държавната помощ за тежкотоварния сектор – от 25 на 50 милиона евро. Предлага се и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.

Обсъжда се и въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, за да се намали финансовият натиск върху компаниите в сектора. Разработват се и спешни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на Агенция „Автомобилна администрация“. Това ще улесни работата на транспортните фирми и ще доведе до допълнителни икономии.