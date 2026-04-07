БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Властта и транспортният бранш обсъждат пакет от мерки заради поскъпването на горивата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава обсъждането на пакет от мерки за транспортните превозвачи заради ръста в цените на горивата. За днес е насрочена нова среща между бранша и представители на четири министерства. Разговорите ще се проведат в Министерството на транспорта.

По инициатива на транспортния министър Корман Исмаилов се очаква правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.

Предложените мерки за бранша включват още двойно увеличаване на държавната помощ за тежкотоварния сектор – от 25 на 50 милиона евро. Предлага се и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.

Обсъжда се и въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, за да се намали финансовият натиск върху компаниите в сектора. Разработват се и спешни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на Агенция „Автомобилна администрация“. Това ще улесни работата на транспортните фирми и ще доведе до допълнителни икономии.

#Агенция „Автомобилна администрация“ #поскъпване на горивата #Корман Исмаилов #горива

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ